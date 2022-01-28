Ocak 2022 enflasyonu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte Merkez'in tahmini...

Ocak 2022 enflasyonu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte Merkez'in tahmini...

Merkez Bankası, yılın ilk ayına dair enflasyon tahminini açıkladı. Peki ocak ayı enflasyonu ne zaman, hangi gün ve saat kaçta açıklanacak? İşte ocak 2022 enflasyonuna dair tahminler...

Enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, zamları ve kira artış oranlarını etkiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ocak ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

OCAK 2022 ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarI 3 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi ve kira artış oranları da netleşecek.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık aralık ayında yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 arttı. 3 Şubat 2022'de ocak ayının enflasyon oranı açıklanacak. Ekonomistler ocak ayı enflasyonunun yüzde 40’a çıkabileceğini hesaplıyor. Ancak yıl ortalarına doğru enflasyonda azalma beklentisi hakim.