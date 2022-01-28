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- Ocak 2022 enflasyonu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte Merkez'in tahmini...
Ocak 2022 enflasyonu ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte Merkez'in tahmini...
- Haber Merkezi
- 28.01.2022 - 15:23
- Güncelleme : 28.01.2022 - 16:03
Enflasyon rakamları, vatandaşların gündeminde...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, zamları ve kira artış oranlarını etkiliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi.
Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 ocak ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…
OCAK 2022 ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarI 3 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
Açıklanan rakamlara göre tüketici fiyat endeksi ve kira artış oranları da netleşecek.