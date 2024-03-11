Ocak 2024 işsizlik oranı yüzde yüzde 9,1 oldu TÜİK, ocak ayına ilişkin işsizlik oranını ve istihdam verilerini aktardı. Buna göre, Türkiye'de işsizlik oranı ocakta, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 9,1 olarak kaydedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye'de en son açıklanan işsizlik oranı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı yüzde 53,9

İş gücü 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,3 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 0,4 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 26,5

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,3 olarak tahmin edildi.