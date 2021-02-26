Ocak ayı dış ticaret dengesi açıklandı

TÜİK ocak ayı dış ticaret dengesini açıkladı. Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 5,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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