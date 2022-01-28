Ocak ayı enflasyon beklentisi yayınlandı

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

AA Finans, her ay enflasyon verisi yayınlanmadan önce ocak ayı Enflasyon Beklenti Anketi düzenleyerek, sonuçlarını paylaşıyor.

ENFLASYON 3 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

OCAK AYINDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09

Ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 48,42 OLMASI BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.