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Ocak ayı tüketici güveni 80,4'e çıktı

Ocak ayı tüketici güveni 80,4'e çıktı Tüketici güven endeksi, “mevcut dönemde hanenin maddi durumunda” öncelikli olmak üzere yükselişe geçti ve ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.