Ocak ayı tüketici güveni 80,4'e çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı tüketici güven endeksi göstergelerini yayınladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.
Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en hızlı artışın yüzde 6 ile “mevcut dönemde hanenin maddi durumunda” yaşandığı görüldü.
Tüketici güveni artışa geçti
Değişim oranlarına aylık olarak bakıldığında tüketici güven endeksi, aralıkta yüzde 77,4 iken ocakta yüzde 80,4 oldu.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu aralıkta yüzde 63,4 iken ocakta yüzde 67,2 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi aralıkta yüzde 76,1 iken, ocakta yüzde 9,5 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi aralıkta yüzde 75,8 iken, ocakta yüzde 77,2 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi aralıkta yüzde 94,5 iken ocakta yüzde 97,9 oldu.
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