Ocak ayında reel kesim güven endeksi 0,2 puan arttı

Merkez Bankası, ocak ayı reel kesim güven endeksini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınladığı 2021 yılı Ocak ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.717 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendi.

2021 yılı Ocak ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 107 seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİM HACMİ ARTIŞTA

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 109,0 seviyesinde gerçekleşti.

SON 3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.