Ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 3,1 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.
Ekonomik güven endeksi, ocak ayında artarak 99,4 oldu.
Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini aldı.
İnşaat sektörü güven endeksi yükseldi
İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerine çıktı.
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