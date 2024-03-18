Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku azaldı Merkez Bankası'nın verilerine göre, ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azalışla 174,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Ocak sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında azaldı.

Kısa vadeli dış borç stoku, ocakta 174,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artarak 69,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 58,8 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler arttı

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 5, oranında artarak 13,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,3 oranında azalarak 19,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,4 oranında azalışla 20,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artışla 16,8 milyar ABD doları seviyesine geldi.

İthalat borçları geriledi

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 51,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında artarak 35,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,4 oranında azalarak 93,1 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artarak 96,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 oranında azalarak 75,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Ocak sonu itibarıyla 2,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 373 milyon ABD doları oldu.

2024 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,5’i ABD doları, yüzde 22,5’i Euro, yüzde 10,8’i TL ve yüzde 16,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku

2024 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 225,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 19,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21, Merkez Bankası’nın yüzde 20,5, özel sektörün ise yüzde 58,5 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.