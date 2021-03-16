ODD: 60 ay taksit imkanı düşük fiyatlı araçların önünü açacak

ODD Başkanı Bilaloğlu, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilmesi ile ilgili görüşlerini aktararak, sektöre olacak katkılarını aktardı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, söz konusu gelişmenin sektör adına atılmış son derece olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

"DÜŞÜK FİYATLI ARAÇLARIN ÖNÜ AÇILACAK"

Bilaloğlu, "Sektör adına atılmış olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek." dedi.

"SADECE TAKSİT SAYISI ARTACAK DİYE FİYATLARA ETKİ BEKLEMEK YANLIŞ OLUR"

Türkiye'de yaklaşık 50 markanın 1.000'e yakın modelle kıyasıya rekabet içerisinde olduğuna işaret eden Bilaloğlu, taksit imkanının fiyatlara nasıl yansıyacağına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Muhtemelen otomotiv sektöründe bulunan rekabet düzeyi ve daha da önemlisi ürün ve model fazlalığı, benim bildiğim herhangi bir dayanıklı tüketim malında yok. Markalar, rekabete karşı avantaj yakalayabilmek için üniversitelerde öğretilen pazarlama ve satış derslerinde okutulanlardan çok daha fazla ve yaratıcı yöntemler uygulamakta. Kısacası, sadece taksit sayısı artacak diye bu seviyede hırçın bir rekabetin olduğu sektörlerde fiyatlara etki beklemek yanlış olur."





TAŞIT VE KONUT TAKSİTLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bu arada, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

​​​Buna göre, konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmazken, kredili taşıt satışlarında aracın değerine göre farklı vade sınırları bulunuyor.