Odeabank, Abu Dabi merkezli ADQ’ye satıldı

Haber Merkezi

Odeabank’ın satışına ilişkin söylentiler yaklaşık iki yıldır devam ediyordu. Sonunda banka el değiştirdi.

Bank Audi liderliğindeki grupla yapılan anlaşma sonucunda, Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik bir ortağı olan ADQ, Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesinin yeni sahibi oldu.

Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

Anlaşmaya göre, Bank Audi'nin %76,419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") %8,009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") %6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l %3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan %1,780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul ettiler.

BANKANIN TOPLAM VARLIKLARI 87,3 MİLYAR TL

Bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan Odeabank, Türkiye’nin 11. büyük bankası konumunda.

Haziran 2023 sonu itibarıyla bankanın toplam varlıkları 87,3 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Banka, 41 şube ve yaklaşık bin 200 çalışanıyla hizmet veriyor.

ADQ, 250 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

ADQ'nun yaklaşık 250 milyar dolarlık büyüklüğü olduğu belirtiliyor.

Açıklamada, "Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır." denildi.

Odeabank 2012'de alınan izinle Türkiye'de faaliyetlerine başlamıştı.