Ödemeler dengesi eylül ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık verdi

Ödemeler dengesi eylül ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık verdi

Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

EYLÜL AYI CARİ İŞLEMLER HESABI

Bir önceki yılın eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dola razalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 555 milyon dolarına geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NET GİRİŞLER

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 607 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar net artış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 805 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 48 milyon dolar ve 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.