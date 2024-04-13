Ödemeyi kartla yapmak yerine banka hesabına gönderenler bunlara dikkat Günümüzde özellikle bazı esnafla vatandaş arasında ödeme sırasında yaşanan sıra dışı diyaloglar giderek artmaya başladı. Yetkililer ileride başlarına gelecek olaylara karşı vatandaştan dikkatli olmalarını istedi.

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Bazı işletmeler, kasada nakit ödeme alamazlarsa kredi kartı ya da banka kartı ile tahsilat yapmak yerine, müşterilerinden hizmetlerinin karşılığını olarak banka hesaplarına ya da IBAN’larına para göndermelerini istiyor.

İşletmeler, bu yönlendirmeyi kartlı ödemelerinde yapılan kesintiler için talep ettiklerini belirterek, POS cihazlarının arızalandığını ya da kapandığını söyleyerek yapıyor.

Bu ödeme isteme biçimi piyasada dalga dalga yayılıyor ve vergi denetimi açısından giderek kontrolsüz bir alan haline geliyor.

Yetkililer halkı uyarıyor

Yetkililer ödeme yaparken muhatap oldukları işletmenin yönlendirdiği hesaplara para yatırmamaları için halkı uyarıyor.

Ödemeyi banka hesabına göndermek sakıncalı

Uygulamanın birden fazla ve çok yönlü zararları var. Banka kartı ile ödeme yapmak yerine banka hesabına havale göndermenin getirdiği sorunlar ise şöyle sıralanıyor.

1- İşletme KDV ve gelir vergisi ödemediği için vergi kaçırıyor.

2- İşletme haksız kazanç elde ediyor.

3- İşletme bu yöntemle diğer meslektaşlarına karşı haksız rekabete giriyor.

4- Müşterinin, havaleyi yapılacağı hesabın illegal olma olasılığı ile kara para aklama dahil çeşitli suçlara karışılabilir.