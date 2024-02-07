OECD aralık ayı enflasyonunu açıkladı OECD ülkelerinin aralık 2023 enflasyon ortalaması belli oldu. OECD enflasyonu aralıkta; yıllık yüzde 6'ya, aylık bazda ise yüzde 0,2'ye çıktı.

AA

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yıllık enflasyonu aralıkta yüzde 5,8'den 6'ya artarken, tüketici fiyatları Aralık 2023'te aylık bazda ise yüzde 0,1'lik seviyeden yüzde 0,2'ye yükseldi.

Böylece OECD bölgesinde yıllık tüketici enflasyonu, art arda üç ay süren düşüşün ardından aralık ayında yüzde 6'ya yükselmiş oldu.

İki yılın en düşük seviyesi

Paris merkezli kuruluş yaptığı açıklamada, rakamın kasım ayındaki iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 5,8'den arttığını söyledi.

OECD'ye toplam 38 ülke bağlı.

Enflasyon yaklaşık 14 OECD ülkesinde yükselirken, 21 ülkede enflasyon geriledi ve geri kalan 3 ülkede ise sabit kaldı.

Çekirdek enflasyon aralık ayında yüzde 6,7 olarak kaldı

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ,OECD'de aralık ayında yüzde 6,7 ile genel olarak değişmedi.

Öte yandan çekirdek enflasyon, 1990'dan bu yana en yüksek yıllık ortalama oranına ulaştı.

Gıda enflasyonundaki düşüş yavaşladı

OECD'de gıda enflasyonundaki düşüş aralık ayında son aylara göre yavaşlayarak yüzde 6,7 seviyesinde gerçekleşirken, enerji enflasyonu art arda sekizinci ayda da negatif seyrini sürdürdü.

Yedili Grup'ta (G7) yıllık enflasyon aralık ayında genel olarak yüzde 3,2 seviyesinde sabit kalırken, G 20'de yüzde 6,5'e yükseldi.

Enerji deflasyonu etkiledi

OECD enflasyonu, enerji deflasyonunun etkisiyle 2022'deki yüzde 9,5'ten 2023'te ortalama yüzde 6,9'a düştü .

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)