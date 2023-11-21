OECD bölgesinin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü OECD ülkelerinde ekonomik büyüme art arda iki çeyrekte yüzde 0,5 oldu. G7 ülkelerinde ikinci çeyrekte yüzde 0,2 olan ekonomik büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 0,6'ya çıktı.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

OECD ülkelerinde ekonomik büyüme üst üste iki çeyrekte yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçti.

OECD'nin açıkladığı öncü verilere göre, G7 ülkelerinde ikinci çeyrekte yüzde 0,2 olan büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 0,6'ya yükseldi.

ABD ekonomisindeki büyümenin hızlanması, bu artışta etkili oldu. ABD ekonomisindeki büyümeyi ise tüketim artışı etkiledi.

Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık büyümesi yatay

G7 ülkeleri arasında Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık'ta ekonomi üçüncü çeyrekte büyüme kaydedemedi.

Birleşik Krallık'ta özel sektör ve kamu harcamalarındaki düşüş büyüme performansına yansıdı.

Fransa'da yüzde 0,1 büyüme görüldü.

Japonya ve Almanya ekonomisi daraldı

Japonya ve Almanya'da ise ekonomi bu dönemde sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,1 daraldı.

İtalya'da iç talepteki düşüş ve Almanya'da özel harcamaların azalması büyüme performansını etkiledi.

İlgili verilerin bulunduğu diğer OECD ülkeleri arasında, Polonya ve Kosta Rika'da üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 oldu.

Macaristan ve Meksika'da ekonomi bu dönemde yüzde 0,9 büyüme kaydetti.

İrlanda ve Finlandiya, sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 0,9 ile ekonomik daralmanın görüldüğü ülkeler oldu.

Euro Bölgesi ekonomisi küçüldü

Euro Bölgesi ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)