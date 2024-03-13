Geçen yıl OECD ekonomisi yüzde 1,7, G20 ise 3,2 büyüdü

Bugün dünyanın iki dev ekonomik topluluğunun 2023 yılının son çeyrek ve 2023'ün tamamına ait büyüme rakamları açıklandı.
Yeni resmi rakamlara göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde gayri safi yurtiçi hasıla 2023'te yıllık bazda yüzde 1,7 arttı.
OECD verileri çarşamba günü, yıllık GSYİH büyüme oranının 2022'deki yüzde 2,9'dan düştüğünü gösterdi.
G20'de GSYİH büyüme oranı dördüncü çeyrekte 2022'ye göre değişmeyerek yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye, Hindistan ve Çin'in arkasından üçüncü
G20 ülkeleri arasında 2023 yılında en yüksek yıllık ekonomik büyüme oranları yüzde 7,7 ile Hindistan, yüzde 5,2 ile Çin ve yüzde 4,5 ile Türkiye'de görüldü.
Suudi Arabistan ve Alman ekonomileri daraldı
Suudi Arabistan ve Alman ekonomileri sırasıyla yüzde 0,8 ve yüzde 0,3 oranında daralma kaydetti.
Çeyreklik bazda büyüme
Çeyrek bazda OECD ekonomisi yüzde 0,3, G20 ise yüzde 0,7 büyüdü.
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