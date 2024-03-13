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Geçen yıl OECD ekonomisi yüzde 1,7, G20 ise 3,2 büyüdü

Geçen yıl OECD ekonomisi yüzde 1,7, G20 ise 3,2 büyüdü OECD'nin yıllık GSYİH büyüme oranı 2022'deki yüzde 2,9'dan yüzde 1,7'ye düştü; G20 aynı seviyede kaldı. Türkiye ise G20'de en yüksek büyüme oranına sahip 3. ülke oldu.