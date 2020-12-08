OECD: Göstergeler, koronavirüs krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor

OECD, ekonomik faaliyetlerdeki dönüm noktalarını 6 ila 9 ay önceden tahmin edebilecek şekilde tasarlanan bileşik öncü göstergelerini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bileşik öncü göstergelerin ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide koronavirüsün neden olduğu ekonomik krizde toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

“DEĞİŞİM ORANLARI ÜLKELERE GÖRE FARKLI”

OECD, bu toparlanmada değişim oranının ülkeler arasında farklılık içerdiğini de ayrıca aktardı.

Bileşik öncü göstergeler (CLIs); ABD, Çin, Almanya ve Fransa gibi çoğu büyük ekonomide koronavirüsün neden olduğu sağlık ve ekonomik krizinde toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, toparlanmada değişim oranı ülkeler arasında farklılık arz etti.

ABD, JAPONYA VE KANADA'DA İSTİKRARLI BÜYÜME VAR

OECD açıklamasında, "ABD, Japonya ve Kanada'da CLIs'ler istikrarlı büyümeye işaret ediyor. Fransa, İtalya ve Almanya'da, CLIs'ler ılımlı büyüme işaretleri gösteriyor. AB ile bir ticaret anlaşmasının yıl sonundan önce tamamlanması ihtimaline ilişkin belirsizliğin arttığı İngiltere'de CLIs, üçüncü ayda da geriledi." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmekte olan ekonomiler arasında Çin ve Brezilya'da imalat sektörü CLIs'ı istikrarlı bir şekilde gelişirken Hindistan'da CLIs, ılımlı bir hızda yükselmeye devam etti.