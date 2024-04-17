OECD istihdam oranı geçen yıl yüzde 70 ile rekor kırdı OECD ülkelerinde yürütülen politika ve iş dünyasına sağlanan destekler istihdamın artışına katkı sağladı. Geçen yıl, OECD istihdam oranındaki cinsiyet farkı daraldı.

AA

Bugün açıklanan verilere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesindeki istihdam oranı 2023'te yüzde 70 ile rekor seviyeye ulaştı.

Paris merkezli kuruluşun verileri, rakamın 2022'deki yüzde 69,3 seviyesinin arttığını gösterdi.

İstindam oranındaki erkek-kadın farkı daraldı

OECD istihdam oranı kadınlarda yüzde 63,2'ye, erkeklerde ise yüzde 76,9'a daha hızlı yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında cinsiyet farkı daraldı.

2023 yılında 15-64 yaş arası çalışanlar arasında OECD'nin iş gücüne katılım oranı da kadınlarda yüzde 66,6, erkeklerde ise yüzde 80,8 ile en yüksek seviyesine ulaştı.

İşsizlik oranı: Yüzde 4,9

Bu arada Şubat ayında OECD bölgesinde işsizlik oranı genel olarak yüzde 4,9 seviyesinde sabit kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)