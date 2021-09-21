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OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı

OECD yayınladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken, 2022 büyüme tahmini ve enflasyon öngörüsünü de yeniledi.