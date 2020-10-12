OECD: Ülkelerin dijital vergi kurallarında anlaşamaması kendi zararlarına

OECD, büyüyen dijital şirketlerin faaliyetleri için ortak bir karar alınması gerektiğini, yoksa her ülkenin kendi kanunları ile hareket ederek bir karmaşaya neden olunacağını söylüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi sorunlarına uluslararası uzlaşmaya dayalı ve sürdürülebilir bir çözüm yolu arıyor.

Dev dijital şirketlerden alınacak vergilerin ülke ekonomilerine artı değer katacağını bildiren OECD, “şirketler böylelikle vergi cennetlerinden uzaklaşacaklar” tezini savunuyor.

"ANLAŞAMAMAK BİR TİCARET SAVAŞINI TETİKLERSE GSYM'NİN YÜZDE BİRİ ORANINDA KAYIP VERİLİR"

Uluslararası dijital vergi standartlarını belirlemek için çalışmalar yapan OECD, dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesine yönelik uluslararası görüşmelerin sonuçsuz kalması ve bunun bir ticaret savaşını tetiklemesi halinde küresel GSYH’nın yüzde 1 kayıp yaşayacağı uyarısında bulundu.

137 ÜLKE 2 PRENSİPTE ANLAŞTI

OECD'den yapılan açıklamada, çok uluslu şirketlerin, sınır ötesi işlemlerde vergi düzenlemelerini ihlal etmesinin önüne geçmeyi hedefleyen Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı'nında 137 ülkenin, iki temel prensip üzerinde anlaştığı belirtildi

Açıklamada, bu prensipler, "küresel bir asgari vergi" ve "dijital hizmetler üzerindeki vergilendirme haklarının ülkeler arasında, özellikle sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden dağılımı” olduğu aktarıldı.

Bu 137 ülkenin gelecek yılın ortasına kadar nihai bir anlaşma için çalışmaya devam etmeyi kabul ettiği aktarıldı.

DÜNYA ÇAPINDA KURUMLAR VERGİSİ 50 MİLYAR İLA 80 MİLYAR DOLAR ARTACAK

Bunun yanında, MAKA'nın tamamlanmasıyla dünya çapında kurumlar vergisinin yüzde 1,9 ila yüzde 3,2 veya yılda yaklaşık 50 milyar ila 80 milyar dolar artması bekleniyor.

OCED’nin açıklamasında buna ABD’de yabancı ülkelerde elde edilen karar uygulanan asgari vergi dahil edildiğinde 100 milyar dolara kadar ulaşacağı ve bunun da küresel kurumsal vergisinin yüzde 4’ine denk geleceğini belirtildi.

ULUSLARARASI UZLAŞMAYA DAYALI OLMAYAN VERGİ, TİCARİ İHTİLAFLARA YOL AÇABİLİR

G20 ülkelerinin çağrısı üzerine OECD tarafından hazırlanan MAKA Eylem Planı'nın son halinin, 14 Ekim’de Suudi Arabistan’ın dönem başkanlığında yapılacak “G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları” toplantısında sunulması bekleniyor.

VERGİ GELİRLERİNDEKİ YILLIK 500 MİLYAR DOLAR KAYBI ÖNLEYECEK

Vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 500 milyar dolara varan kaybını önlemeyi hedefleyen MAKA Eylem Planı, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çok taraflı çözüm üretme mekanizması oluşturarak vergi mevzuatını tek bir çatı altında toplamayı öngörüyor.

ABD, TEPKİLİ

Giderek artan sayıda hükümetin Facebook, Apple, Amazon, Netflix ve Google gibi dijital şirketler dahil yüksek karlar sağlayan uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi konusunda plan yapması dikkati çekerken, bu da ABD hükümetinin tepkisini çekiyor ve misilleme tehditlerine sebep oluyor.