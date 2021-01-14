OECD: Yapısal reformlar Türkiye’nin toparlanmasını destekleyecek

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ülke Araştırmaları Direktörü Alvaro Pereira, Türkiye’deki yapısal reformların toparlanmayı destekleyeceğini ifade etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ülke Araştırmaları Direktörü Alvaro Pereira, OECD’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son zamanlardaki parasal sıkılaştırmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pereira, OECD’nin Türkiye hakkında her iki yılda bir hazırlanan “Ekonomik İnceleme Raporu’nun” çevrim içi sunumunu gerçekleştirerek, soruları cevapladı.

KAMU BANKALARI KREDİ TEŞVİKLERİNE ODAKLANDI

Türkiye’de koronavirüs krizinde ilk reaksiyonun ekonomik faaliyetlerde keskin düşüş olduğunu hatırlatan Pereira, krizde Türk hükümetinin özellikle kamu bankalarıyla kredi teşviklerine odaklandığını kaydetti.

Peraire, yapısal reformların Türkiye’nin toparlanmasını destekleyeceğini belirterek, “Riskler devam edecek ve ekonomik toparlanma kademeli olacak.” ifadesini kullanarak, Türk ekonomisinin 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyümesini öngördüklerini bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ KASIMDAN SONRA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ"

OECD’nin TCMB'nin son zamanlardaki parasal sıkılaştırmasını memnuniyetle karşıladığını bildiren Pereira, sıkılaştırmanın makro ekonomi için önemli olduğunu kaydetti.

Pereira, Türkiye'nin risk priminin kasım ayından sonra önemli ölçüde düştüğüne dikkati çekerek, bunun kamunun ve şirketlerin finansman maliyetleri düşüreceğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin kamu borcunun bazı ülkelerle kıyaslandığında düşük seviyede kaldığını anlatan Pereira, koronavirüs krizinde ekonominin desteğe ihtiyaç duymasından dolayı kamu borcunun önemli ölçüde artmasının beklendiğini ifade etti.

OECD Ülke Araştırmaları Direktörü Pereira, ülkenin risk primini düşürmenin finans maliyetlerinin düşük kalması için önemli olduğunu anlatarak, dış borçların sürdürebilir olması için yeniden dengelemenin önemini vurguladı.

"BATIK KREDİLERE DİKKAT"

Batık krediler konusuna değinen Pereira, koronavirüsün sebep olduğu sağlık ve ekonomik krize bağlı olarak çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de artabileceğine işaret etti.

"YAPISAL REFORMLAR TÜRKİYE’NİN TOPARLANMASINI DESTEKLEYECEK"

Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefini hatırlatan Pereira, “Enflasyon hedefi gözden geçirilerek, hedefin güvenilirliği yeniden tesis edilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİ NÜFUS VAR"

Pereira, Türkiye’nin oldukça girişimci bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, borsada işlem gören şirketlerin sermaye maliyetlerin OECD’deki diğer ülkelere göre Türkiye’de yüksek olduğunun altını çizdi.

Türkiye dijitalleşmede OECD ortalamasının altında kaldığını kaydeden Pereira, OECD’deki ülkelere göre Türkiye’de dijital becerilerin zayıf kaldığına da dikkati çekti.

Pereira, koronavirüs krizinde gelecek birkaç ayda hane halkını ve şirketleri desteklemenin gerekli olduğunu vurgulayarak, salgının ekonomik etkisinin sona ermesinin aşının uygulanmasına, kısıtlama önlemlerinin süresi ve kapsamına bağlı olacağını söyledi.