Öğrencilere burs ve kredi ödemeleri başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplara yatacağını söyledi.

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödeme bu gece başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ÜÇ AYLIK BURS VE KREDİLER HESAPLARA YATACAK

Kasapoğlu, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından itibaren geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.

ÖDEMELER, KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE YAPILACAK

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık’ta, "2" olanların 29 Aralık’ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.