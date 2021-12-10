Okullarda maske zorunluluğu bitiyor mu? Bakan Özer duyurdu

Okullarda maske zorunluluğu bitiyor mu? Bakan Özer duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, maske kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki okullarda maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Hangi sınıflar maske takmayacak? İşte ayrıntılar...

Öğrenciler okul hayatlarına pandemi tedbirleri çerçevesinde devam ediyor.

Maske takma zorunluluğu koronavirüs bulaşını önlerken, öğrenciler oldukça git gide zorlanıyor.

Maskeden ne zaman kurtulacağız derken müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Bakan Özer, Antalya Serik'te Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışında maske zorunluluğunun kaldırılacağından bahsetti. Akabinde ise öğrenciler "okulda maske takma zorunluluğu bitiyor mu" merak ediyor. İşte son açıklamalar...

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU BİTİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Hızlı Antijen Kiti ürettik. Hızlı antijen kiti şu an Sağlık Bakanlığı’nda onay sürecinde. Onay sonrası öğretmenlerimize PCR yaptırmayacağız, hızlı antijen kitini kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Bakan Özer, “Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız” diye konuştu.