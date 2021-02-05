Ölçü aletleri servis hizmeti belgesi yetki süresi 2025 sonunda sona erdirilebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ölçü aletlerinin muayeneleri için servis hizmeti belgesi alacakların yetkilerinin en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebileceği duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıklamasına göre ölçü aletleri için servis hizmeti belgesi alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebilecek.

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI, ISI SAYAÇLARI, TAKOGRAF CİHAZLARI, TAKSİMETRE VE TARTI ALETLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, takograf cihazları, taksimetre ve tartı aletleri muayene yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

SON TARİH 31 ARALIK 2025

Buna göre, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, ısı sayaçları, takograf cihazları, taksimetre ve tartı aletlerinin muayeneleri için Bakanlıktan servis hizmetleri yetki belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere belge alacakların yetkileri en geç 31 Aralık 2025'te sona erdirilebilecek.