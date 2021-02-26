Oluklu mukavva sektörü geçen yıl yüzde 12 büyüdü

Koronavirüs salgını sırasında ihracatı düşen sektörlerin aksine oluklu mukavva sektörü üretimi ve ihracındaki artış bu alana artan talepten kaynaklandı.

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, Türkiye’de reel sektöre güç katan sektörlerden biri olan oluklu mukavva ambalaj endüstrisinin, yaşanan zor süreçlere rağmen 2020’yi büyümeyle kapattığını aktardı.

Sükan, "2020 pandemi nedeniyle iş dünyasını zorlayan, bazı sektörlerde üretimleri durduran bir yıl olarak kayıtlara geçti. Oluklu mukavva ambalaj endüstrisi 2020’yi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12 büyüme ile tamamladı. Tedarik zincirinde kritik öneme sahip olan oluklu mukavva ambalaj, pandemiye rağmen üretimini çalışanlar için gerekli tedbirleri de alarak aralıksız sürdürdü. Gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi birincil öncelikli tüketim maddelerinin, depolanması, taşınması ve ulaştırılmasında kritik rol oynayan oluklu mukavva sektörü toplumun elzem tüketiminin kesintisiz karşılanması için pandemi sürecinde aralıksız çalıştı." diye konuştu.

SEKTÖRÜN TEMAS ETTİĞİ KİŞİ SAYISI 100 BİNE YAKIN

Sükan, Türkiye’de oluklu mukavva sektörünün üretiminin 2020’de 2 milyon 500 bin ton ve 4 milyar 500 milyon metrekare seviyelerine ulaştığını belirterek, "Ülkemiz oluklu mukavva ambalajları sektörü Avrupa’da en büyük 6. büyük pazar konumunda. Ciro açısından yıllık 15 milyar liraya yaklaşan oluklu mukavva sektörü, 12 bine yakın çalışanı ile çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi.

“HAMMADDE KAYNAĞI VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İHRACATI DESTEKLEYECEK”

Türkiye oluklu mukavva sektörünün ihracatta da öne çıktığını belirten Sükan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, yüksek kalitede hizmet sunma anlayışıyla bu basamakları tırmanmak ve daha üst sıralara yükselmek. Sektörümüzün daha iyi noktalara taşınması için oluklu mukavvanın ham maddesi olan, atık kağıdın fiyatı ile bulunabilirliğinde bir istikrar sağlanması ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün artması konularında iyileştirmeler yapılması gerek.

Diğer yandan; oluklu mukavvanın üstün özelliklerinin daha iyi anlatılması, gıdayla temas eden ambalaj tarafında oluklu mukavvanın avantajlı yönlerinin ön plana çıkarılması ve gündemin bir diğer önemli konusu olan AB Yeşil Mutabakat'a hazırlıkla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın, 2021 yılında ve ilerleyen dönemde sektörümüzü daha da büyüteceğine inanıyorum."

SEBZE-MEYVE FİYATLARI KIŞ KOŞULLARINDA YÜKSELDİ

Sebze-meyve fiyatları kış koşullarının da etkisiyle ortalamada arttı. Bunda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan semt pazarlarının hafta içine kayması ve semt pazarlarına çıkan kişi sayısının azalması etkili oldu.

Yaş sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6,62 liradan yüzde 9,52'lik artışla 7,25 liraya çıktı. Ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 7,34 lira olurken ortalama meyve fiyatı 7 lira olarak hesaplandı.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur gibi ürünlerin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmezken, tereyağı, margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı fiyatı bu ay aynı kaldı. Çay ve ıhlamurun yanı sıra bal, reçel, pekmez, tuz ve salça fiyatı bu ay fiyatı değişmeyen gıda ürünleri oldu. Şekerin fiyatı ise arttı.