Ömer Bolat: 5,6 milyar liralık kamu zararının önüne geçtik Ticaret Bakanı Bolat, dış ticaret açığının azalmaya ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmeye devam ettiğini açıklayarak, gümrük kapılarındaki faaliyetleri aktardı. Bakan Bolat, 5,6 milyar liralık kamu zararının önüne geçildiğine değindi.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü kapsamında Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı Proje Yarışması Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de üyesi olduğu Dünya Gümrük Örgütü'nün (DGÖ), dünya ticaretinin yüzde 98'ini kapsadığını söyleyen Bolat, örgütün dünya çapında ticaretin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için çalıştığını ifade etti.

"Türkiye'de yatırım, üretim, istihdam ve ihracatte emin adımlar atılıyor"

Uluslararası ticaret akışının olumsuzluklara rağmen sorunsuz şekilde sağlanması amacıyla çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bolat, Türkiye'nin, koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ile bunun doğurduğu sıkıntılarla karşılaşmasına karşın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

"Türkiye, ihracatta rekor kırdı"

Bolat, geçen yıl dünya ekonomisindeki durgunluk ve dünya ticaretindeki gerilemeye karşın Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize gösterdiği hedef doğrultusunda bu yıl mal ihracat hedefini 267 milyar dolar, hizmetler ihracatı hedefini 110 milyar dolar olarak belirledik. Önümüzde toplamda 377 milyar dolarlık bir hedef var. Takip ettiğimiz günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladık, geçen yıla göre iyiyiz. İthalatta ağustostan bu yana süregelen artış hızının bir önceki yılın aynı ayına göre gerileme süreci ocakta da devam etmektedir. Böylece hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor.

"Ağrı Gürbulak ve Şanlıurfa Ceylanpınar gümrük kapıları açılacak"

Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için gümrüklerde dijitalleşmeden faydalandıklarını, işlemleri kolaylaştırıp mevzuatı basitleştirdiklerini ve fiziki altyapıyı modernize ettiklerini anlattı. Bu kapsamda bu yıl Ağrı Gürbulak ve Şanlıurfa Ceylanpınar gümrük kapılarını açacaklarını dile getiren Bolat, diğer gümrük kapılarında da fiziki altyapı ve otomasyon iyileştirmelerinin devam edeceğini söyledi.

Gümrük kapılarında gerçekleştirilen işlem sayısı

Gümrük kapılarında gerçekleştirilen işlem sayılarına değinen Bolat, 2002'de 2,5 milyon beyanname kapsamında 106 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirildiğini, bu tutarın 2023'te 575 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Gümrük Müdürlüğü sayısı 170'e çıkartıldı

Bolat, ticaret erbabının gümrük hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşması için 2002'de 136 olan gümrük müdürlüğü sayısını 170'e çıkardıklarını, büyüyen Türkiye ile gümrük idarelerinin de büyüdüğünü belirtti.

"23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalandı"

Bakan Bolat, kaçakçılıkla mücadele verilerine ilişkin şu bilgileri aktardı:

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 2023 yılı sonu itibarıyla Gümrük Muhafaza birimleri tarafından yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1.302 araç, yaklaşık 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirildi. 2023'te hız kesmeden devam eden bu çalışmaların sonucunda 23 milyar 74 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalaması yaptık.

"5,6 milyar liralık kamu zararının önüne geçtik"

Teftişlerimiz ve kontrollerimiz sayesinde 5,6 milyar liralık kamu zararının önüne geçtik. Gümrük ve dış ticaret hizmetlerimizin güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı merkezlerinden biri olma hedefimize kararlılıkla yürüyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)