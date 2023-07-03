Ömer Bolat, ADQ İcra Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi'yi kabul etti

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) İcra Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi'yi bakanlıkta kabul etti.

Bolat, Al Suwaidi ile Bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Balan Bolat, Türkiye'de çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan ve son dönemde Körfez Bölgesi'nin en büyük yatırım teşebbüslerinden biri haline gelen ADQ ile yapılan görüşmede, "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik yol haritasını ele aldıklarını" belirtti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi birçok alanda yatırımları için hedef olarak gördüklerini belirten Sayın Al Suwaidi, portföy öncelikleri çerçevesinde özellikle enerji, gıda, tarım, sağlık hizmetleri, ilaç, lojistik ve ulaştırma alanlarında Türkiye'de yeni yatırımlar yapma arzusunda olduklarını ifade etti.



Ülkemiz ile BAE arasında imzalanan 'Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması' ve güncellenmekte olan 'Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması', yatırımlar için sağlam bir hukuki zemin sağlamaktadır.



Biz de Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda ekonomik ilişkileri çok daha üst seviyelere taşımak için gerekli tüm katkıyı sağlamaya hazırız."