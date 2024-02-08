Ömer Bolat: Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç İş Adamları Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2024 ihracat hedefini aktardı.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ne katıldı.

Bakan Bolat, genç girişimcilerin teşvikinin sağlanacağını vurgulayarak en büyük hedeflerinin her ay daha fazla ticaret yapmak olduğunu belirtti.

"Doğrudan yatırımları destekliyoruz"

Konuşmasında sürdürülebilir dış ticaret, adil ve rekabetçi dış ticaret ortamının tesisinin önemsendiğini aktaran Bolat, doğrudan yatırımları destekleediklerini de açıklayarak, Türkiye'ye 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldiğini belirtti.

Toplam 377 milyar doları ihracat hedefi

Bolat, ihracat yolu ile 2023'te 356 milyar dolar döviz kazandırıldığını belirterek rakamların 2024'te artılıcağını tekrarladı. Ticaret Bakanı Bolat, bu konuyla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı.

Bu yıl 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz'.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)