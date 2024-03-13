Ömer Bolat: Esnafa 468 milyar lira sübvansiyonlu finansman desteği sağlandı Ticaret Bakanı Bolat, TESKOMB'un toplantısında esnafa sağlanan destek ve kolaylıklara değindiği bir konuşma yaptı.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) düzenlediği iftar programına katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, burada esnafa 2002 yılından bu yana 468 milyar lira sübvansiyonlu finansman desteği sağlandığını ve 850 bin basit usuldeki esnafın vergi yükümlülüğünün kaldırıldığını hatırlattı.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğuna işaret eden Bolat, esnafın, işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun, emekçinin ne olduğunu, nasıl yaşadığını çok iyi bildiğini söyledi.

"Esnafımız her zaman başımızın tacı"

Esnaf ve sanatkarların dertlerinin ve sıkıntılarını giderme noktasında büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Bolat, şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerek 850 bin basit usuldeki esnafın vergi yükümlülüğünün kaldırılması gerekse 2002 yılından bu yana 468 milyar lira sübvansiyonlu finansman destekleriyle esnafımız her zaman başımızın tacı olmuştur.

"Milli gelir arttı"

Bolat, 21 yılda Türkiye'ye çok büyük değerler katıldığını anlatarak, milli gelirin dört buçuk kat artışla 1 trilyon 119 milyar dolara çıktığını vurguladı.

"İstihdam yükseldi"

İstihdamın da 19 milyondan 32 milyon 244 bine çıktığını anımsatan Bolat, şu bilgileri verdi:

Kişi başına milli gelirimiz 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara çıktı. Ulaştırmadan altyapıya, savunma sanayisinden enerjiye, sanayiden imalata, tarımdan ticarete, ihracata varıncaya kadar büyük başarılar gösterildi. Bunlar hepinizin hayatına dokunan gelişmeler.

"Belediyecilikte de birçok şehre çok büyük hizmetler yapıldı"

Söz konusu dönemde belediyecilikte de birçok şehre çok büyük hizmetler yapıldığına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

2019'dan sonra Ankara'da belediyeciliği gördünüz. 2019 öncesiyle 2019 sonrası arasında neler yapıldığını elinizi vicdanınıza koyarak bir mukayese yapın. 'Az laf, çok iş' diyorlar ama lafta yok iş de yok. Turgut Altınok Keçiören'de 'Efsane' belediyeciliğiyle Ankaralılığı ile milliyetçi olmasıyla iyi bir insan olmasıyla Ankara'yı inşallah yeniden dünya başkentleri seviyesine hızla çıkartacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)