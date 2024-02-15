Ömer Bolat: İhracat 2024'te de artmaya devam edecek Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UR-GE 6. Kümeleme Konferansı'nda konuşarak hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildiğini bildirerek, bu rakamın önümüzdeki süreçte daha artırılacağı hedefini ortaya koydu.

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AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı toplantıda, ihracatın önümüzdeki dönemde de artırılacağını belirterek Türkiye'nin küresel mal ihracatındaki payının 2023'ün 9. ayında 1,06'ya ulaştığını ve yıllık veriler açıklandığında bu rakamın daha iyi bir değerde tespit edilmesini beklediklerini aktardı.

Bolat, açıklamalarında, 2023'ün Mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 14,9 milyar dolar azalarak aralık itibarıyla 45,2 milyar dolara gerilediğini, geçen yıl temmuz ayından itibaren ise yıllıklandırılmış dış ticaret açığının her ay düştüğünü aktardı.

Bakan Bolat, gerçekleştirilen ihracatın yüzde 94'ünün sanayi ürünleri olduğunu belirterek, "Tabii bu rakamlarla yetinmiyoruz. Sanayi üretimimiz aylık yüzde 2,4, 12 aylık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti. Dış ticaret açığımız 97 milyar dolara geriledi." şeklinde konuştu.

2028’de yüzde 50 hedefi

Bakan Bolat, orta vadeli hedefin, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının yüzde 40,3’ten 2028’de yüzde 50’ye çıkartmak olduğunu da açıkladı.

"UR-GE projelerinde danışman desteği sağlanıyor"

Bakan Bolat, UR-GE 6. Kümeleme Konferansı'nda 216 kuruluşa 614 AR-GE projesinin hazırlandığını belirterek, bu konudaki çalışmaları şu sözlerle dile getirdi:

UR-GE ve kümelenme projesi eşittir, dünyaya açılma projesidir. Hedef, Türkiye’nin Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı yapmaktır. Proje kapsamında 2 uzman personelin istihdamını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Bu anlamda 350'den fazla personel görev aldı. Böylelikle kurumsallaşma ve iş yapma kültürü oluşuyor.

"Standlı fuar katılımları proje kapsamına alındı"

Standlı fuar katılımlarını da AR-GE projesine almış bulunuyoruz. Çevreci yaklaşımların gereği karbon vergisi noktasında çalışmalarımız devam ediyoruz. Teknolojisi daha yoğun ihracata geçmemiz gerekiyor.

Uzak ülkelere yapılacak ihracatta kullandırılacak krediye destek verilecek

Uzak ülkelere yapılacak ihracatta kullandırılacak kredinin bir bölümünü bakanlık olarak biz karşılayacağız. 27 farklı sektöre yönelik 41 proje yöneteceğiz. Turgualiteyi geliştireceğiz. 'Ayak basmadığımız yer bizim değildir' diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İhracat yaptığımız ürün sayısı 12 bin 800’e ulaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)