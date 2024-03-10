Ömer Bolat: Kredi notumuzun daha da yükselmesi için hedeflerimize her geçen gün daha yaklaşıyoruz Ticaret Bakanı Bolat, Fitch Ratings'in Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini olumlu bir gelişme olarak ele alarak, daha da iyi bir konuma gelmek için çalışmaların devam ettiğine dair bir mesaj paylaştı.

AA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kararın açıklanmasının ardından yayınladığı mesajda "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla, ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." dedi.

İhracatı artırıp, ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeyi kullandı:

Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.

"Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin sesi olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin kredi notunun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabıyla, ihracatın artırılıp ithalatın azaltılması ve cari açığın düşürülmesi hedefine her geçen gün daha da yaklaştıklarını belirten Bolat, "Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)