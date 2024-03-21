Ömer Bolat: Pazarcıların beklediği yeni düzenlemeler hazırlandı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazar esnafıyla iftar yaparak sorunlarını dinledi. İftar programında pazarcıların sorunlarını giderecek düzenlemelerin yapıldığını aktaran Bakan Bolat, bu çalışmanın Meclis'te görüşüleceğini aktardı.

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AA

Temaslarına yurt dışında ve yurt içinde aralıksız devam eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Polatlı Perpa Pazar Yeri'nde, pazar esnafı ile iftar programında bir araya geldi.

Bolat, burada pazarcılara hitaben yaptığı konuşmada, pazarcı esnafını ilgilendiren yeni düzenlemeleri hazırladıklarını belirterek, bu düzenlemelerin açıldıktan sonra Meclis'e gönderileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması, dış ticaret açığının kapanması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırılması konusunda çalıştıklarını dile getiren Bolat, aynı zamanda 2 milyon 300 bin şirket ve 2 milyon 220 bin esnaftan da sorumlu olduklarını söyledi.

"Pazarcılar çok önemli bir alışveriş fonksiyonunu yerine getiriyor"

Çiftçilerin ürettiği alın terleri sebze, meyve, tahıl ve bakliyatların pazarcılar sayesinde tüketicilerin sofralarına taşındığını bildiren Bolat, onların çok önemli bir alışveriş fonksiyonunu yerine getirdiğini vurguladı.

"Pazarcıların beklediği yeni düzenlemeleri hazırladık"

Pazarcıların isteklerini her zaman önemsediklerini dile getiren Bolat, 2012 yılında değiştirdikleri Haller Kanunu ile onların üreticilerden direkt ürün alabilmelerinin ve modern pazar yerleri kurulmasının önünü açtıklarını aktardı. Bolat, pazarcıların beklediği yeni düzenlemeleri de hazırladıklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Pazar tezgahlarıyla ile ilgili ayni haklar konusunun, kiralanma hususunda bakanlık olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. Meclis açıldıktan sonra Meclis'e göndereceğiz.

"Türkiye ekonomisi büyüdü"

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi:

230 milyar dolar olan yıllık milli gelir, 1 trilyon 119 milyar dolara yükseldi. Bunun anlamı 1 ekonomik büyüklüğe, 4,5 ekonomik büyüklük daha katılması demektir.

"Felaketlerde hemen ayağa kalktık"

Türkiye'nin, bölge ve dünya ülkeleri tarafından gıpta edilen bir noktaya geldiğine dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

2008 yılında dünya ekonomik krizi vardı, 2020'de dünyanın en büyük salgını vardı, 2022'de bölgemizde Rusya-Ukrayna Savaşı vardı, 2023 başında çok büyük bir deprem felaketi vardı. Ama hiçbir zaman başımızı öne eğmedik, hemen ayağa kalktık. Milletimizle, toplumumuzla birlikte dayanışma içinde bütün yaraları sarmaya çalışıyoruz… Dün 30 bin kişi deprem bölgesinde ev sahibi oldu, sene sonuna kadar 200 bin kişi olacak.

"Esnaflara, 21 yılda 468 milyar lira sübvansiyonlu kredi verildi"

Esnaflara, 21 yılda 468 milyar lira sübvansiyonlu krediler verildiğini anımsatan Bolat, esnaf başına 750 bin lira kredi alındığını hatırlattı. Basit usulde defter tutan 850 bin esnafın kazançlarının vergi kapsamı dışına alındığına değinen Bolat, zaman zaman esnaflar için sicil affı da getirildiğini kaydetti.

"Belediye Başkanı Adayı Çağlancı, Polatlı için 41 proje hazırladı"

Bolat, hükümet olarak pazarcılara desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

Polatlı Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Levent Çağlancı, Polatlı için 41 proje hazırladı. Merkezi Hükümetin yardımıyla ve Turgut Altınok'un da kazanacağı Büyükşehir’in katkılarıyla, koordineli şekilde Polatlı’ya 41 eser kazandıracak. 31 Mart akşamı Polatlı halkı Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Çağlancı'yı seçecek, buna yürekten inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)