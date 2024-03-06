Ömer Bolat: Tekstile tanıtım ve marka desteği vereceğiz Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Fuarı’na konuşarak sektöre destek verdiklerini ve desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

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ensonhaber.com

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition Fuarı’na katıldı.

Tekstilin bu topraklardaki ilk sanayi ürünü olduğu için önemli olduğunu belirten Bakan Bolat, Texhibition'un Avrupa'daki en büyük iplik, dizayn ve tasarım fuarı haline geldiğini belirtti.

Bolat, yapılan çalışmalara kendilerinin de Ticaret Bakanlığı olarak destek verdiklerini belirterek "Fuarı 20 bine yakın ziyaretçi katılarak iş yapacak." dedi.

Bolat konuşmasında, Türkiye'nin ekonomisindeki gelişmeleri de şu ifadelerle aktardı:

Türkiye 2023'ü yüzde 4,5 ile bitirdi. Cumhuriyet tarihinde 1 trilyon sınırını aştı, Türkiye'de kişi başına milli gelir 2023 yılında önceki yılki 10 bin 659 dolarlık düzeyine göre yüzde 23 oranında 2 bin 451 dolar artışla 13 bin 110 dolar oldu. PMI 8 ay sonra ilk kez 50'nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret etti. Şubat ayı imalat sanayi kapasitesi yüzde 70'in üzerine çıktı. Sanayi üretimi arttı. İstihdam 2023 Aralık'ta 32 milyon 56 bin kişiye ulaştı, işsizlik yüzde 8,8'e geriledi. İhracat 21 milyar 86 milyon dolara yükseldi. İthalatta gerileme sağlamayı başardık. İthalatımız ise yüzde 8,5 azalarak 28 milyar 87 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 14,6 puan artışla yüzde 75,1'e yükseldi. Dış ticaret açığımız 93 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığımızı 9 ayda yaklaşık 29 milyar dolar azalttık.

"Tekstil ihracatı artacak"

Ömer Bolat, fuarın ana konusu olan tekstil konusundaki ihracat verilerine şöyle değindi:

Tekstil sektöründeki 9 milyar 456 milyon dolar seviyesini aşacağız. Tekstil ve konfeksiyon birlikte 33 milyar dolarlık ihracat yaptı.