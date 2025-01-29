Ömer Bolat: Türkiye ve Özbekistan'ın ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Ludratov ile Ticaret Bakanlığımızda buluştuklarını dile getirdi.

İkili görüşmelerinde, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının liderliğinde ortaya konulan vizyon çerçevesinde ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarma hedefine yönelik kararlılık beyan edildi.

"İŞ BİRLİĞİ ALANLARI ÇEŞİTLENDİRDİLECEK"

Ömer Bolat, Laziz Ludratov ile kurduğu teması şu ifadeleri kullanarak değerlendirdi:

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Ludratov ile Ticaret Bakanlığımızda bir araya geldik.



İkili görüşmemizde, Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde ortaya konulan vizyon çerçevesinde Türkiye ve Özbekistan olarak ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarma hedefimize yönelik kararlılığımızı vurguladık. Bu doğrultuda Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamını genişletmeye ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Türkiye olarak, Özbekistan’ın DTÖ’ye tam üyeliğini desteklerken, Karma Ekonomik Komisyonu Eylem Planı kapsamında iş birliği alanlarını genişletmeye devam edeceğiz.