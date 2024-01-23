Ömer Bolat: Türkiye'nin ithalatı düşüş trendine girdi Ticaret Bakanı Bolat, dün gerçekleştirilen EKK toplantısını değerlendirdiği mesajında yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmaların kararlılıkla etkin bir eş güdüm içinde sürdürüleceğini belirtti.

AA

2024'ün ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı kapsamında alınan kararları aktararak, belirlenen hedefler hakkında bilgi paylaştı.

Bakan Bolat, EKK toplantısı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Türkiye'nin ithalatı düşüş trendine girdi"

Bolat, 2023'te Türkiye'nin ihracatının 255,8 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını dile getirerek, ülke ithalatının ise özellikle yılın ikinci yarısında alınan kararlar ve politikalarla düşüş trendine girdiğini ve OVP tahmininin oldukça altında gerçekleştiğini belirtti.

"Cari işlemler açığında belirgin bir gerileme yaşandı"

Türkiye'nin hizmetler gelirlerinde yaşanan güçlü performansla özellikle 2023'ün ikinci yarısı itibarıyla cari işlemler açığında belirgin bir gerileme yaşandığına dikkati çeken Bolat, alınan kararı şu sözlerle paylaştı:

Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla etkin bir eş güdüm içinde sürdüreceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)