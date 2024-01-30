Ömer Bolat: Yapay zeka alanındaki gelişmeler Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak Ticaret Bakanı Bolat, Yapay Zeka Politikaları Derneği ile bir araya gelerek, çalışmaların Türkiye'ye etkisini değerlendirdi.

AA

"Yapay zeka", her alanda hayatımıza girdi.

Bu alanındaki gelişmeler ve teknolojiler genç girişimcilere fırsat sunuyor.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) bu konuda çalışmalar yürütüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul ederek çalışmalarda gelinen nokta ile ilgili olarak bilgi aldı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

"Yapay zekanın, Türkiye ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumlu etkilerini değerlendirdik"

Görüşmede, AIPA'nın yapay zeka alanında gerçekleştirdiği çalışmaları ele aldıklarını aktaran Bolat, yapay zekanın, Türkiye ekonomisi ve toplumu üzerindeki olumlu etkilerini değerlendirdiklerini belirtti.

"Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak"

Bolat, yapay zeka alanındaki gelişmelerin, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ifade ederek, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Bu alandaki yeteneklerin geliştirilmesinin önemine değindik. AIPA ile olan iletişimimizin, ülkemizin yapay zeka ve teknoloji alanında dünya çapında güçlü ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

"Teknoloji girişimciliğini ilerletecek"

Derneğin, yapay zeka politikalarının icrasında önemli bir rol oynayacağına işaret eden Bolat, Türkiye'nin teknoloji girişimciliği alanında ilerlemesine de katkıda bulunacağını vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)