Ömer Bolat: Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 28,3 milyar dolar azaldı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası'nın yıllıklandırılmış cari işlemler açığının geldiği noktayı bir mesaj paylaşarak gözler önüne serdi.

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Dış ticaretteki yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde cari işlemler açığındaki azalmanın devam ettiği bildirildi.

2023 şubat ayında 9 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2024 yılı şubat ayında yüzde 63,9 azalışla 3,3 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı diş ticaret istatistiklerini baz alarak son 9 Ayda (Mayıs 2023 – Şubat 2024 Arası) yıllıklandırılmış dış ticaret açığı toplamda 29,4 milyar dolar azaldığını belirtti

Bakan Bolat, ayrıca bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı yıllıklandırılmış cari İşlemler açığının ise toplamda 28,3 milyar dolar azaldığını aktardı.

Dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler cari işlemler açığına yansıdı

Bakan Bolat'ın, Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan 2024 yılı Şubat ayı cari işlemler dengesi verilerine ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, 2023 yılı Mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı sonraki aylarda toplam 28,3 milyar dolar azalarak 2024 Şubat ayı itibariyle 31,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde (Mayıs 2023-Şubat 2024 arası) yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise toplam 29,4 milyar dolar azalarak 92,9 milyar dolara geriledi.

"Şubat ayında dış ticaret açığıyıllık yüzde 44,2 düştü"

Şubat ayında, ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 9,2 oranında azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 oranında düşerek 6 milyar 771 milyon dolar olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 15,2 yüzde puan artarak yüzde 75,7 seviyesine yükselmiş bulunmaktadır.

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