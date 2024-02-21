Ömer Bolat'tan ihracatçıya yeni destek paketi açıklaması Ticaret Bakanı Bolat, Eximbank toplantısında ihracatçılara yönelik yeni destek paketi geleceğine ilişkin açıklama yaptı. Bolat, yeni paketin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyacağını dile getirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Eximbank Yeni Genel Müdürlük Binası açılışına katıldı.

Bakan Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.

Bolat, burada yaptığı açıklamasında, yeni ihracat desteği çalışmalarını şu sözlerle dile getirdi:

"İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz"

İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor.

"Reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı"

Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)