Ömer Bolat'tan 'yatırım, üretim, istihdam ve ihracat' vurgusu

AA

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı.

Yerel seçim sonuçlarının ardından ekonomi yönetimi açıklalamalar yaparak enflasyonu düşürmekle ve yatırımı artırmakla ilgili mesajlar veriyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, seçimlerin ardından yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlerin sağduyulu ve sakin bir ortamda yapılmış olmasının, halkın demokratik olgunluğunu gösterdiğini belirtti.

"Birlikte çalışacağız"

Bolat, seçimlerin ardından atılacak adımlara işaret ederek, şunları kaydetti:

Seçimi geride bırakmış olarak, önümüzdeki dönemde halkımızın refahını arttırmak ve ülkemiz ekonomisini daha fazla güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefi yolunda, ekonomi ve iş dünyasının tüm aktörleriyle ve halkımızla birlikte çalışacağız.