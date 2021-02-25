Online alışveriş oranı AB'de yüzde 72'ye yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 2020 yılında online alışveriş oranında artış yaşanırken, yüzde 72 seviyesine yükseldiği kaydedildi.

Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerini kapsayan Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) araştırmasına göre 2020 online alışveriş oranları belli oldu.

Bu oran 2015 yılına bakıldığında yüzde 62 olarak görülürken 2020 yılında online alışveriş, yüzde 72 seviyesine yükseldi.

2020 YILINDA EN ÇOK ONLİNE ALIŞVERİŞİ HOLLANDA YAPTI

2020 yılında en çok online alışveriş yapan ülke ise yüzde 90 ile Hollanda olarak saptandı. İnternet üzerinden en çok satın alınan ürünler ise yüzde 64 ile kıyafet, ayakkabı ve aksesuar oldu. İkinci sıraya ise yüzde 32 ile film ve dizi satın almaları dahil olurken, üçüncü sırada yüzde 29 ile fast food zincirlerinden ya da yemek hizmetlerinden online siparişler yer aldı.