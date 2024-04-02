Ons altın rekor kırdı! Yurt içinde liste ve kuyumcudaki fiyat farkı sürüyor

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 257 dolardan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı, dün 2 bin 266 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.
Ons altındaki artış iç piyasadaki altının değerini yukarıya doğru etkilemeye devam ediyor.
İstanbul Kapalıçarışı'da tabeli fiyatları ile kuyumcuda satılan altın fiyatının arasındaki makas açıklığını korumaya devam ediyor.
Çeyrek altın tabela kuyumcu farkı: 432 lira
Çeyrek altın, tebalada 3 bin 968 lira yazarken kuyumcuda çeyrek altın 4 bin 400 liradan satılıyor. Yeni tarihli çeyrek altın almak için ise 50 lira daha fazla ödenmesi gerekiyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu farkı gidermeye yönelik olarak altın ithalat kotasını artırarak piyasadaki arzı artırmayı hedefleyen adım attı.
Yurt içinde serbest piyasada altın fiyatları:
Gram altın: 2 bin 342 lira
Çeyrek altın: 3 bin 968 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 169 lira
Tam altın: 15 bin 872 lira
Yarım altın: 7 bin 936 lira
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