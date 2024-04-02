Haberler



Ekonomi



Ons altın rekor kırdı! Yurt içinde liste ve kuyumcudaki fiyat farkı sürüyor

Ons altın rekor kırdı! Yurt içinde liste ve kuyumcudaki fiyat farkı sürüyor Ons altın dün kırdığı rekorun ardından sınırlı düşüş yaşasa da değerini zirvede tutmaya devam ediyor. Ons altın 2 bin 257 dolarda iken, yurt içinde gram altın da 2 bin 342 liradan işlem görüyor.