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Ons altının çıkışı etkiledi! Gram altın 2 bin 196 lirada

Ons altının çıkışı etkiledi! Gram altın 2 bin 196 lirada Yatırımcıların odağında olan altında hareketlilik sürüyor. Jeopolitik riskler altın fiyatını körüklüyor. Altın cephesindeki üst üste yükselişlerin seyrinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.