Ons altının çıkışı etkiledi! Gram altın 2 bin 196 lirada

Ons altının geçen haftada başlayan yükseliş seyri, dün akşamki kapanışta en tepe noktasına ulaştı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk yarısında politika faizini indirmeye başlayabileceğine ilişkin beklentilerin gücünü koruması ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin de etkisiyle altının ons fiyatı yükseldi.
Dünyadaki merkez bankaları altın almaya devam ediyor.
İçeride ve dışarıda bireysel yatırımcılar altın almayı sürdürüyor.
Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı
Ons altın, dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 130 dolardan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.
Ons altın 2 bin 126 dolarda
Şu dakikalarda ons altın fiyatı, önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 126 dolardan alıcı buluyor.
Ons altın fiyatı yükselirken yurt içinde gram altın fiyatı da artışını sürdürüyor.
Yurt içinde altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 126 lira
Çeyrek altın: 3 bin 678 lira
Cumhuriyet altını: 14 bin 986 lira
Tam altın: 14 bin 713 lira
Yarım altın: 7 bin 356 lira
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