OPEC+ grubunun arz-talep dengesini yönetme kabiliyeti sınanacak

Küresel stoklardaki düşüş eğilimi ve arz-talep açısından pazar dengesi göz önünde bulundurulduğunda, OPEC+ grubunun mevcut kesintileri hafifletme kararı almasının mümkün olduğu gündeme geldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, yeni tip koronavirüs salgınının etkisindeki küresel petrol piyasasını rekor üretim kesintileriyle dengelemeye çalışırken, uzmanlar, yarınki toplantıda grubun arz-talep dengesini yönetme kabiliyetinin bir kez daha sınanacağını belirtiyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, yarın video konferans yöntemiyle bir araya gelerek nisan ayından itibaren uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirleyecek.

Koronavirüs salgınının petrol talebini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl nisan ayında en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları, OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisinden aldığı destekle yılın başından bu yana yukarı yönlü ivmelenerek son 13 ayın en yüksek seviyelerine, diğer bir deyişle salgın öncesi seviyelerine ulaştı.

Aşı uygulamalarının yaygınlaşması, kısıtlamaların hafifletilmesi ve salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan destek paketleriyle petrol talebi toparlanma sürecine girerken, fiyatların üreticiler için karlı hale gelmesi, toplantıdan kesintilerin hafifletileceği yönünde karar çıkması ihtimalini güçlendirdi.

Talep tarafındaki endişeler kısmi toparlanmayla azalırken, arz tarafındaki üretici ülkelerin pazar dengesinde oynayacağı rol konusundaki endişeler sürüyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA'NIN UYUMU TAKİP EDİLECEK

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, söz konusu toplantıya ilişkin kesin olarak bilinen tek şeyin "Suudilerin, talepteki toparlanmanın oldukça yavaş olduğu bu ortamda artan petrol fiyatlarına karşı ihtiyatlı olma çağrısı." olduğunu söyledi.

Chalhoub, petrol piyasasındaki son verilere dikkati çekerek, "Küresel stoklardaki düşüş eğilimini ve arz-talep açısından pazar dengesini göz önünde bulundurursak, OPEC+ grubunun mevcut kesintileri hafifletme kararı alması kesinlikle mümkün." diye konuştu.

OPEC+ GRUBUNDAN "MİKRO YÖNETİM" YAKLAŞIMI BEKLENİYOR

Bağımsız petrol analisti Neil Atkinson da bu yıl OPEC+ grubundan bir mikro yönetim yaklaşımı beklediğini dile getirerek, "Petrol fiyatları şu anda üreticileri tatmin eden bir seviyede olsa da OPEC+ ülkeleri piyasaya sürülen variller konusunda ihtiyatlı davranmalı çünkü petrol talebinin koronavirüs salgınının izlerini ne kadar hızlı sileceğine dair belirsizlik hala devam ediyor." dedi.

Atkinson, ABD ile İran arasındaki gerginliğin petrol piyasalarına etkisine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin İran'daki petrol yaptırımlarını kaldırmaya karar vermesi durumunda OPEC+ ülkeleri bu yıl başka bir arz sorunuyla karşılaşabilir. Bunun olup olmayacağını bilmiyoruz ancak ABD politikasını değiştirirse, günlük 2 milyon varil seviyesinde petrolün kısa bir sürede piyasaya sunulabileceği düşünülüyor. Bunun OPEC+ pazar yönetimi için ne kadar büyük bir zorluk olacağı ise küresel petrol talebinin ne kadar toparlanabileceğine bağlı."