OPEC+ ülkeleri, petrol üretimini kısıyor: Varil başına 10 dolar artış bekleniyor Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu ülkeler, günlük petrol üretimini toplamda 1.1 milyon varil indirme kararı aldı. Kararın brent petrol fiyatlarını 10 dolar yükseltmesi bekleniyor

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan’ın OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini azaltma kararı aldığı açıklandı.

Günlük petrol üretimini azaltma kararı

Buna göre, söz konusu karar mayıs ayından yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarıldı.

Umman Enerji Bakanlığı da Twitter hesabından, mayıs ayından başlayıp yıl sonuna kadar petrol üretiminin günlük 40 bin varil azaltılacağını duyurdu.

Irak 211 bin varil, BAE 144 bin varil, Kuveyt ise 128 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.

Kazakistan, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük petrol üretimini 78 bin varile düşürme kararı aldı.

Rusya da daha önce petrol üretiminde günlük 500 bin varil kesinti yapacağını açıklamıştı.

Daha önce alınan karara ek olduğu belirtildi

Söz konusu kesintinin Kasım 2022'de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedilen haberde, Enerji Bakanlığı yetkilisinin, söz konusu kesintinin petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu vurguladığı aktarıldı.

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz sene de günlük 2 milyon varil azaltma kararı almıştı

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz sene 5 Ekim’de yapılan toplantıda günlük petrol üretiminin Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı.

ABD, karara tepkili

Bu hareket, daralan arzın petrol fiyatlarını artırması nedeniyle Washington’u kızdırdı.

ABD, ekonomik büyümeyi desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşını finanse etmek için daha fazla gelir elde etmesini engellemek için dünyanın daha düşük fiyatlara ihtiyacı olduğunu savundu.