OPEC ve OPEC+ ülkeleri 'üretim kesintisi anlaşması'nı sürdürmekte kararlı

OPEC ve OPEC+ gruplarına üye ülkeler, daha önce kararlaştırdıkları üretim kesintisi konusunu gündeme getirerek, yıl sonuna kadar anlaşmayı sağlamak konusunda kararlılıklarını tekrarladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, nisan ayında kararlaştırılan "üretim kesintisi anlaşmasına" uymanın piyasaların yeniden dengelenmesi hedefine katkı sağlanacağı görüşünde birleşti.

ENERJİ VE PETROL BAKANLARI BULUŞTU

OPEC ve OPEC+ grubu enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 23. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın da katıldığı toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, petrol piyasalarındaki gelişmeler ve 2021'e yönelik tahminlerin ele alındığı kaydedildi.

ÜYE DEVLETLER, ALINAN KARARLARA UYACAKLARINI TEYİT ETTİ

OPEC+ ülkelerin nisan ayında kararlaştırdıkları üretim kesintisi anlaşmasının piyasalara sağladığı olumlu katkıya değinilen açıklamada, "İzleme Komitesi, Aralık 2020'e kadar bütün üye ülkelerin anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere tam anlamıyla uyum sağlayacakları ve Komiteye sundukları telafi planlarını eksiksiz yerine getireceklerine ilişkin taahhütlerini yeniden teyit etti." ifadelerine yer verildi.