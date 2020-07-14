OPEC'in petrol üretimi 2019'da yüzde 6 düştü

Verilere göre, geçen yıl petrol üretiminde 1.86 milyon varil azalış yaşandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Yıllık İstatistik Bülteni'ndeki veriler yayınlandı.

OPEC'in verilerine göre, ABD, Rusya ve Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol üreticileri olma özelliklerini 2019 yılında da korudular.

Petrol talebinde belirgin artışların yaşandığı bölgeler de Asya-Pasifik bölgesi, Afrika ve Ortadoğu olarak belirlendi.

1.86 MİLYON VARİL DÜŞÜŞ

OPEC üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi 2019 yılında yüzde 6'ya karşılık gelen günde ortalama 1.86 milyon varil düştü.

Buna karşılık, OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticilerinin üretimi aynı dönemde yüzde 2,9'a karşılık gelen günde ortalama 1.30 milyon varil arttı.

OPEC üyeleri arasında da petrol talebinin yükseldiği belirtilen rapora göre, küresel petrol talebinin yüzde 55'ini damıtılmış ürünler ve benzin oluşturdu.