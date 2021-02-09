Ordu’nun Kumru ilçesinde merak üzerine mavi ladin tohumları eken Abdülkerim Irız, yetiştirdiği fidan sayısını 20 bine kadar ulaştırarak önemli bir servet sahibi oldu.

Ordu’nun Kumru ilçesinde mavi ladin tohumları eken Abdülkerim Irız, fidanlar büyüyünce piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı bulan mavi ladinlerin bakımını ise tek başına yapabildiğini ifada etti. Böylelikle işçilik masrafını da en alta çekti.

Ordu’nun Kumru ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Altınordu ilçesinde bir inşaat firmasında satış temsilcisi olarak çalışan 38 yaşındaki Abdülkerim Irız, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine mavi ladin fidanlarına yöneldi.

İlk etapta kendi Kumru ilçesine bağlı Balı Mahallesi’nde kendi arsasına ektiği tohumlar fidana dönüşünce, Kabadüz ilçesinden de arsa kiralayan Irız, fidan sayısını 20 bine kadar ulaştırdı.

Bir de kooperatif kuran ve fidanlarının, satılacak boyuta ulaştığını kaydeden Irız, perakende olarak 100, toplu olarak ise 80 liradan sattığı fidanların şu anda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğunu söyledi.

Ordu’da hobi olarak ektiği fidanların toplam değeri şimdi 1.5 milyon lira VİDEO

“10 YIL ÖNCE HOBİ OLARAK BAŞLADIM”

Mavi ladin fidanları merakının 10 yıl önce bir tavsiye üzerine başladığını ifade eden Abdülkerim Irız, “Daha sonra hobi derken, bayağı bir ilerleme kaydettik. Sonunda ticarete döküldü. Ciddi bir anlamda üretim yaptık ve 20 bin civarında mavi ladini, tohumdan fidan haline dönüştürdük. Şu anda satışını yapıyorum. Fidan sayısı fazla olduğu için bir de kooperatif kurduk. Türkiye’de hem kooperatif hem de pazarlama olarak 4 tane pazarlama ve üretim var. Fidanlarımız artık satış aşamasına geldi ve satmaya başladık.” dedi.

“HER ORTAMDA MAVİ LADİN YETİŞİYOR”

Fidanlarını, ortalama bin rakımlı bölgelerde yetiştirdiğini kaydeden Irız, “Bu fidanların bakımı zor değil, ilk tohumdan çıkartırken sadece bir aşaması var sonrasında ise herhangi bir bakım, sulama ve toprak kalitesi isteyen bir durum yok. Her türlü rakımda mavi ladin yetişiyor. Bu işte pazar biraz sıkıntılı ancak şöyle de bir durum var insanlar fidanlarına bakmıyor, sadece dikip bırakıyor. Yetiştirmede bir sıralama var, onları yapmayınca fidan kalitesiz oluyor. Bunlar yapılmayınca da kimse bahçesine alıp dikmiyor. Biz bunu hobi olarak başlamamıza ve yan işimiz olmasına rağmen çok profesyonelden daha iyi yaptık. Bakımları yapıldığı sürece biz pazarını bulacağımızı düşünüyoruz. Çünkü fidanlarımızın kaliteli olduğunu ve görsel açıdan daha güzel olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

“20 BİN FİDANIN BAKIMINI TEK BAŞIMA YAPIYORUM”

20 bin fidanın bakımını tek başına yaptığını ifade eden ve bu iş için arsa kiraladığını kaydeden Abdülkerim Irız, “Bazı üreticilerin 500 fidanı var ama bakıldığında fidanları çubuk gibi duruyor. Bunda önemli olan görselin güzel olması lazım ve budanmanın güzel yapılması lazım. Burada kendi arazimi kullanıyorum ancak Kabadüz ilçesinde de 20 dönüm arazi kiralayarak, saksılarda üretimi devam ettiriyorum.” şeklinde konuştu.

“PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1.5 MİLYON LİRA”

Fidanlarının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğunu kaydeden ve bu rakamın kendisi için ciddi bir rakam olduğunu kaydeden Irız, şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda yaklaşık 20 bin adet fidanımız var, bu fidanları perakende de 100 lira civarında satıyoruz. Toplu olarak alımda da 80 liradan veriyoruz. Bu toplamda hesapladığımızda böyle bir arazide böyle bir çok olmamakla birlikte bize 1 milyon 500 bin lira gibi bir kazanç sağlayacak. Bu da bizler için kırsal kesimde ciddi ve önemli bir miktar.”