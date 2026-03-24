Ordu'da 1.600 koyun ve koç alım ihalesi gerçekleştirilecek

Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetler devam ediyor.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) kapsamında gerçekleştirilecek ihalede 120 Bafra ırkı koyun, 8 Bafra ırkı koç, 1.380 Karayaka ırkı koyun, 92 Karayaka ırkı koç alınacak.

Ordu İl Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHALE İÇİN 11 MAYIS'A KADAR TEKLİF

Açık usulle gerçekleştirilecek ihale için 11 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

Ayrıca Ordu İl Müdürlüğü, söz konusu proje kapsamında 80 gebe simental düve alımı da yapacak. İhaleye, 8 Mayıs'a kadar teklif sunulabilecek.