Ordu'da hava balıkçıları vurdu, tezgahta fiyatlar yükseldi

Karadeniz açıklarında etkili olan hava muhalefeti nedeniyle balıkçılar ağ atmakta güçlük çekince fiyatlar da yükselişe geçti.

Karadeniz Bölgesi’nde yaklaşık 5 gündür etkili olan hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havalarda ağ atmakta güçlük çeken balıkçılar, az miktarda balık avladı.

GÖZLER, TEZGAHTA MEZGİT VE BARBUNU BOŞUNA ARADI

Durum böyle olunca tezgahlarda mezgit ve barbun balığının yeri boş kaldı.

GÜRCİSTAN'DA AVLANAN HAMSİ TEZGAHTA

Bölgede avlanan diğer balık çeşitlerinde fiyatlar yükselişe geçerken, Gürcistan taraflarında avlanan hamsi ise tezgahlardaki yerini aldı.

“FİYATLARIN YÜKSEK OLMASININ NEDENİ HAVA MUHALEFETİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçı esnafı Erdal Çamaş, bölgede yerli hamsinin kalmadığını ve Gürcistan taraflarına avlandığını, diğer balık çeşitlerinin fiyatlarında ise yükselme olduğunu anlattı.

"HAVALAR BOZUK OLUNCA AZ BALIK ÇIKIYOR VE BU NEDENLE FİYATLARI YÜKSEK OLUYOR"

Hava muhalefeti yüzünden tezgahlarda az miktarda balık olduğunu dile getiren Çamaş, “İki gündür hamsi geliyor ancak Gürcistan tarafından geliyor, bu taraflarda hamsi yok. Yaklaşık 15 gün önce yerli hamsi çıktı ama fiyatları çok yüksekti. Havalar bozuk olduğunda ve balık az olduğunda fiyatlar yüksek oluyor.





LEVREK, İSTAVRİT, HAMSİ, ÇİNAKOP VE SOMON VAR

Şu anda zaten mezgit balığı yok, olan balıklar levrek, istavrit, hamsi, çinakop ve somon var. Denize kayıklar açılamadığından fiyatlar yüksek. Normalde mezgit olsa 25 lira civarında satılırdı. Şu anda hamsi 35, çinakop 70, istavrit 30, levrek 90 ve somon balığı ise 70 liradan satılıyor. Fiyatların biraz yüksek olması da hava muhalefeti nedeniyle.” dedi.

"VATANDAŞ HAMSİYİ ÖZLEDİ"

Çamaş, insanların fiyatlara rağmen rağbet gösterdiğini ifade ederek, “İnsanlar hamsiyi özledi, o nedenle güzel talep var. Vatandaş az da olsa alıyor, çok şükür satışlarımız iyi.” ifadelerine yer verdi.

“EN UCUZ BALIK 25 LİRA İLE İSTAVRİT, KALKAN BALIĞININ KİLOSU İSE 400 LİRA”

Perşembe ilçesinde balıkçı Furkan Arslantürk isimli esnaf ise, “Yaklaşık bir aydır gelmeyen hamsi, iki gündür yüz güldürdü. Dün ve bugün hamsi var, Gürcistan sınır taraflarından geliyor.





HAMSİNİN KİLOSU 35 LİRA

Dün hamsi fiyatı 30 liraydı, bugün hava muhalefeti nedeniyle kasa fiyatında artış oldu ve 35 liraya yükseldi.

KÜÇÜK KAYIKLAR AĞ KURAMIYOR

Şu anda küçük kayıklar ağ kuramadıkları için mezgit ve barbun balıklarında sıkıntı var, fiyatları çok yüksek balık da yok denecek kadar az. Barbun balığı 70-80 liraya kadar yükseldi.

EN PAHALI BALIK KİLOSU 400 LİRA OLAN KALKAN

İstavrit balığı bol, en pahalı balık ise kalkan ve kilosu 400 lira. Bizim tezgahımızda bulunan kalkan 3 kilo geliyor, satışı bin 200 lira. En uygun balık ise istavrit, kilosu 25 lira.” diye konuştu.