Ordu'da rüzgar enerji santrali sayısı artırılacak

Ordu'nun Akkuş ilçesine, rüzgar enerji santrali sayısının artırılması ve 12 megavat elektrik üretiminin 30 megavata çıkarılması hedefleniyor.

Ağustos 2020'de özel bir firma tarafından Ordu iline bağlı Akkuş'un 1.750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulması için çalışmalarına başlanan rüzgar enerji santrali, tam kapasiteyle faaliyete geçti.

Yüksekliği 116 metreyi bulan ve her biri 18 ton ağırlığında olan türbinlerden üretilecek elektriğin, günlük 12 bin evin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ TÜRBİNLERİ İÇİN 15 MİLYON DOLAR HARCANDI

Şu ana kadar 15 milyon dolar harcanarak kurulan rüzgar enerji santrali türbinlerinden üretilen elektrik ise ulusal elektrik şebekesine aktarılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada, başkanlığı döneminde, yenilenebilir enerji yasasını çıkarttıklarını anımsattı.

Yenilebilir enerjinin başında rüzgar, su, güneş ve katı atık geldiğini aktaran Güler, bunların dördünü Ordu'da uygulamaya başladıklarını aktardı.

"SANTRAL SAYISI DAHA DA ARTACAK"

Güler, Akkuş'un 1.750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan rüzgar enerji santralinin bölge adına oldukça sevindirici olduğunu vurgulayarak ilerleyen süreçte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan enerji şirketi Ordu Enerji AŞ (OREN) aracılığıyla rüzgar enerji santrali sayısının daha da artırılacağını, bunun çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulmadan önce bölgenin rüzgar haritalarının çıkarıldığını ve potansiyellerinin hesaplandığını kaydeden Güler, "Şimdi buraları özel sektöre açtık. Dolayısıyla doğalgaza bağlı olmayan, çevreyi kirletmeyen, çevre dostu rüzgar enerjisini Ordu'da da kullanmaya başladık. Bu durum oldukça önemli ve hepimizi memnun eden bir durum." dedi.

Güler, faaliyete geçen 3 türbinin toplam 12 megavat elektrik ürettiğini belirterek şunları söyledi:

"İlerleyen süreçte belediyemizin tesisleriyle birlikte 30 megavatı bulan bir çalışma olacak ama bölgemizde potansiyel çok daha büyük. Şu anda adım adım ilerliyoruz. Hedefimiz bölgedeki rüzgar potansiyelini enerjiye çevirmek."