Ordulu, fındığa alternatif ektiği salep hasadına başlandı Bazı ürünler bazı bölgelerle bütünleşir. Ancak sadece bir ürüne yoğunlaşmak o yıl yaşanabilecek riskli bir duruma karşı üreticileri zor durumda bırakabildiği için de ikinci ürünler devreye giriyor.

AA Karadeniz'de fındık üreticileri, ikici ürün olarak yer yer salep yer yer de kivi ekimi yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 2020'de "Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında iki üreticiyle salep ekimi gerçekleştirildi. Gelinen aşamada salep üreticisi sayısı 15 ilçede 64'e çıktı. İlk hasat Ünye ilçesinde Kırsaldaki mahallelerde tarımsal üretimi teşvik ederek hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlaması hedeflenen proje doğrultusunda, bu yılın ilk hasadı Ünye ilçesinde yapıldı. 50 metrekare ekim alanını 800 metrekareye çıkardı Arazisinde salep yetiştiren Ali Yücel Alan, hasattan memnun olduğunu söyleyerek, salep üretimini her geçen gün arttırdıklarını belirterek, 2020'de 50 metrekarede başladıkları ekim sahasını 800 metrekareye çıkarttıklarını vurguladı. "Ürünün satılması konusunda sıkıntı yaşanmıyor" Ürünün satılması konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Alan, "Üretimini yaptığımız salep yumrularının kilogram fiyatı ise 700-800 liraya alıcı buluyor." dedi.